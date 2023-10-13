صور ...اقبال كبير على التصويت في انتخابات الأطباء بالغربية

شهدت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية بطنطا في محافظة الغربية، إقبالاً كبيراً من جانب أعضاء الجمعية العمومية للأطباء ممن لهم حق التصويت حيث يبلغ أعضاء الجمعية العمومية نحو ١٩ ألف و٩٨٥ عضو جمعية عمومية لهم حق التصويت.

واستمرت الانتخابات حتى الخامسة مساء، تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشارين أحمد نعيم كمال، والمستشار أحمد محمد عبد الرؤوف أبو العز والمستشار فرج بساط ، بالنيابة الإدارية بالتنسيق مع لجنة من نقابة الأطباء بإشراف دكتور أيمن عباس الأمين العام المساعد للنقابة ومدير فرع هيئة الإسعاف بالمنوفية ، ودكتور مدحت دراج الأمين العام لنقابة الأطباء ، والدكتورة أمل عبد الستار وكيل نقابة الأطباء والمدير التنفيذي لمركز الخدمات المجتمعية بجامعة طنطا.

وتوافد عدد كبير من الأطباء على مقار اللجان وحرص الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا على التواجد والإدلاء بصوته تأكيدًا على روح التعاون والمشاركة وحرصاً على اختيار من يعمل لصالح الأطباء وخدمة المرضى.

وتشهد الانتخابات بفرع النقابة بالغربية منافسة ساخنة خاصة على مقعد النقيب الذي يتنافس عليه النقيب الحالي دكتور بهاء توفيق، والدكتور نبيل الشيخ الأمين العام للنقابة سابقاً والأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا.

وعلى مقعد العضوية فوق السن يتنافس ثلاثة مرشحون ومطلوب اختيار اثنان فقط وهم دكتور أحمد هجرس، ودكتور عماد مشرقى، ودكتور محمد أبو حشيش، وعلى مقعد عضو تحت السن يتنافس أربعة على مقعدين هم دكتور فادى وجدى المهندس،ودكتورة دينا البدوى، ودكتور أحمد السمنودى ، ودكتور عبد الله عوارة.

IMG20231013162438

IMG20231013162249

IMG20231013160859

IMG20231013160601