نقيب الصحفيين بفلسطين: استشهاد أكثر من 10 مسعفين في غزة بعد قصف سيارات الإسعاف

كشف عاهد فروانة، نقيب الصحفيين في فلسطين، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة؛ بسبب استمرار العدوان على الفلسطينيين.

وأكد عاهد فروانة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن جيش الاحتلال ألقى منشورات بشأن دعوات لسكان غزة لتهجيرهم من منازلهم، مشيرا إلى أن هناك الآلاف بقوا في منازلهم والباقي يتحرك نحو المدن الأخرى.

وتابع فروانة: نحن أمام مأساة كبيرة في غزة، وقوات الاحتلال يواصل عمليات الغدر والخسة باستهداف المدنيين في شارع صلاح الدين، علاوة على قصف المباني والمؤسسات، وتخطي عدد شهداء فلسطين ألف شهيد وآلاف المصابين.

واستكمل: وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد أكثر من 10 مسعفين في قطاع غزة بعد قصف سيارات الإسعاف أيضا اليوم.

وبشأن مخطط إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (دولة غزة الكبرى)، علق نقيب الصحفيين في فلسطين قائلا: قادة الاحتلال والدول الغربية الداعمة لإسرائيل يستغلون هذا المخطط؛ لإحداث أزمة مع مصر وتدمير القطاع بالكامل ومن ثم ضياع القضية الفلسطينية تماما، وهذا مخطط أحد الجنرالات الإسرائيليين.