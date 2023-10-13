من أجل غزة.. صيادلة القاهرة تفتح باب التبرعات بالأدوية والمستلزمات الطبية لفلسطين

قالت نقابة صيادلة القاهرة إنها نسقت مع الجهات المعنية وتدعو جميع شركات ومصانع الدواء في مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفتح الباب لتلقي التبرعات من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

وذكرت النقابة في بيان أن فتح باب التبرع من أجل غزة من منطلق المسؤولية الوطنية والنقابية وتأسيسا وتأصيلا لمبادئ قانون إنشاء نقابة صيادلة مصر 47 لسنة 1969 من المشاركة البناءة لنقابة صيادلة مصر في توفير الدواء للشعب العربي وقت الأزمات، وإيمانا بدورنا لما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات صارخة أودت بحياة آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وخلفت عشرات الآلاف من الجرحى.

وأكدت نقابة صيادلة القاهرة تجديد الثقة في القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الأراضي المصرية.