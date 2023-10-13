الرئيس الروسي يحذر إسرائيل من خطورة تنفيذ عملية برية في قطاع غزة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أن خطط إسرائيل المحتملة لشن عملية برية في قطاع غزة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على جميع الأطراف.

وقال بوتين - خلال قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة المنعقدة في بيشكيك - "إننا نستمع إلى تقارير حول خطط يجري إعدادها لتنفيذ عملية برية في غزة من قبل القوات الإسرائيلية"، مُُشددًا على أن هذا الأمر محفوف بعواقب وخيمة للغاية على جميع الأطراف، مُشيرًا إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية أمر صعب إلى حد ما.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكد بوتين أن "الأمر الأكثر أهمية هو أن ذلك (تنفيذ عملية برية) يمكن أن يؤدي إلى عدد غير مقبول على الإطلاق من الضحايا المدنيين، حيث يعيش هناك ما يقرب من مليوني شخص "، مؤكدا أن وضع حد لإراقة الدماء هو الشيء الرئيسي الآن.

وحث الرئيس الروسي على بذل جهود جماعية من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن "روسيا مستعدة لتنسيق الأمور مع جميع الشركاء ذوي التوجهات البناءة".