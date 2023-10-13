وزير المالية السوداني ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي يبحثان سبل دعم السودان

بحث وزير المالية بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كيفية استئناف الصندوق دعمه في السودان بالتنسيق مع شركائه من البنك الدولي والبنوك الإقليمية والأمم المتحدة وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والأمن الغذائي وبناء القدرات.

وقالت وزارة المالية السودانية -في بيان اليوم الجمعة - إن الدكتور جبريل إبراهيم قدم خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، شرحا مفصلا عن الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية في السودان، مؤكدا أن الحرب محصورة في ولايات محددة، وأن غالبية الولايات تعيش حياة طبيعية آمنة.

ودعا وزير المالية السوداني في الوقت ذاته الصندوق للنظر للسودان بعين الاعتبار وتذليل الصعاب التي تعوق استئناف العمل معه، مضيفا: أنه متفائل رغم الحرب وأن السودان ينتظره مستقبل اقتصادي كبير متى ما توقفت الحرب، لا سيما وأنه البلد الذي يعول عليه الإقليم في الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أكد جهاد أزعور رغبة الصندوق في مساعدة السودان وبخاصة في الجانب الإنساني، ولكنه أوضح أن اللوائح المنظمة لعمل الصندوق تحول دون تقديم الدعم في الظروف التي يعيشها السودان، مؤكدا أهمية التواصل والبحث عن السبل المناسبة لتقديم الدعم للسودان.