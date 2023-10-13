حملة رسمية وشعبية للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى بكفرالشيخ

تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، بمشاركة ، عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع حياة كريمة، لصالح الشعب الفلسطيني، عقب صلاة الجمعة، واستقبلت المواطنين من خلال أماكن مراكز التبرع بالدم، أمام مسجد الاستاد الرياضى بمدينة كفرالشيخ، وأمام المسجد الإبراهيمى بمدينة دسوق.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملة القومية للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وحياة كريمة، تأتى تتويجاً للقيم الأخلاقية والإنسانية لدعم لشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة.

قال نائب محافظ كفرالشيخ: “تم إطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين، من خلال مركزى التبرع بالسيارات المتنقلة بمدينتى كفرالشيخ ودسوق، بمشاركة أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وحياة كريمة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، من أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الشعب الفلسطينى”.



وفى لفتة إنسانية، تبرع نائب محافظ كفرالشيخ، بالدم، بعد آداء صلاة الجمعة مباشرة بمسجد الاستاد الرياضى، تضامناً مع الشعب الفلسطينى داعياً المواطنين للتبرع بالدم للوقوف الى جانب فلسطين في محنتها، مؤكداً أنه واجب وطنى وقومى.

فيما تتواجد الفرق الطبية لتلقى التبرعات بالدم، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية الازمة والإطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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