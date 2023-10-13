بحوزتهم 39 خاتم شعار الجمهورية.. تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط اخطر تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية ، أحدهما "محبوس حالياً على ذمة التحقيق فـى قضيتى " نصب " - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب المواطنين راغبى الحصول علىالمستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة"حيث يقوما بإصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط الآخر، وبحوزته (39 خاتم شعار الجمهورية مقلدين لهيئات وجهات مختلفة - 13 أكلاشيه منسوبة لجهات وهيئات مختلفة – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" -2 حبارة)، وكذا (عدد من الأقراص المخدرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه لوقائع تزوير بإستخدام المضبوطات وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.