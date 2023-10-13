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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انتخابات التجديد النصفى للأطباء.. غلق باب التصويت على مستوى الجمهورية

النقابة العامة لأطباء
النقابة العامة لأطباء مصر
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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، غلق باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، وبدء فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج، وسيسمح فى حال وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم،  بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

 

كان قد قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للاشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن الإقبال للمشاركة فى عمليات التصويت منذ فتح باب اللجان فى التاسعة من صباح اليوم، يعتبر فوق المتوسط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن أبرز المحافظات التى شهدت إقبال هى القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، والدقهلية.

 

وأوضح عشوب، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن بعض اللجان شهدت إقبال كبير صباحا وتم التعامل بشكل فورى مع الوضع، لتسهيل مشاركة الأطباء وعدم تأخر عمليات التصويت، لافتا إلى أن المشاركين من الشباب نسبة ملحوظة، فضلا عن الأطباء  من ذوى الخبرة.

 

وأشار رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إلى أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية عملت منذ بدء بشكل جيد، مضيفا “حدث تأخير في لجان محافظتى جنوب سيناء والوادي الجديد حوالى 30 دقيقة، إلا أن الأمور سارت على نحو جيد بعد ذلك”. 

 

 

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نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي غلق باب التصويت بانتخابات الاطباء
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