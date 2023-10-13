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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"حياة كريمة" تشارك في حملة التبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني بالمحافظات

حي
حي
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أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة  انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة في جميع محافظات الجمهورية، تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة أحداث العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، التي  أدت  إلى  سقوط العديد  من  الضحايا والمصابين.
 

كانت مؤسسة حياة كريمة أعربت عن أسفها الشديد للأحداث التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وأعلنت عن جمع التبرعات وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من دورها الريادي داخل وخارج مصر.
 

جاء ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة  شاملة  محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.


وفي  السياق  ذاته،  دعا  التحالف  الوطني للعمل  الأهلي  التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة مؤكداً مواصلة  جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات  الإنسانية  بكافة  أشكالها  حتى تحسن  الأوضاع .
 

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