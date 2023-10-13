محمد رمضان يشعل حفل قرعة كأس أمم أفريقيا

شارك الفنان محمد رمضان في حفل قرعة النسخة النهائية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في ساحل العاج في الفترة من 11 يناير حتى 11 فبراير لعام 2024، وذلك بحضور نخبة من نجوم الكرة في القارة.

وباستعراضاته الفنية على أنغام أغنية البطولة، أشعل النجم رمضان حماس الجمهور، في الحفل الذي أقيم في مدينة أبيدغان، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وشارك رمضان الغناء باللغة العربية على المسرح الفنانة النيجيرية يامي آلادي، والإيفواري أسالفو ماجيك.

ونشر رمضان مقاطع فيديو وصورا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سعادته بالمشاركة في الحفل.

وتقول كلمات الأغنية: "في أفريقيا، متجمعين، جايين حالفين نفرح ملايين، أهلا بيكم في بلادنا، قوة في اتحادنا، بنفهم ولادنا، وملوكها طول حياتنا، ربنا واحد، كلنا واحد، أبيض ولا أسمر نفس الدم واحد".

وشارك رمضان في احتفالات انتصارات أكتوبر، بحفل غنائي في مدينة أسوان.