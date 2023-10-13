ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

محمد رمضان يشعل حفل قرعة كأس أمم أفريقيا

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الفنان محمد رمضان في حفل قرعة النسخة النهائية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في ساحل العاج في الفترة من 11 يناير حتى 11 فبراير  لعام 2024، وذلك بحضور نخبة من نجوم الكرة في القارة.

وباستعراضاته الفنية على أنغام أغنية البطولة، أشعل النجم رمضان حماس الجمهور، في الحفل الذي أقيم في مدينة أبيدغان، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.
وشارك رمضان الغناء باللغة العربية على المسرح الفنانة النيجيرية يامي آلادي، والإيفواري أسالفو ماجيك.

ونشر رمضان مقاطع فيديو وصورا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سعادته بالمشاركة في الحفل.

وتقول كلمات الأغنية: "في أفريقيا، متجمعين، جايين حالفين نفرح ملايين، أهلا بيكم في بلادنا، قوة في اتحادنا، بنفهم ولادنا، وملوكها طول حياتنا، ربنا واحد، كلنا واحد، أبيض ولا أسمر نفس الدم واحد".

وشارك رمضان في احتفالات انتصارات أكتوبر، بحفل غنائي في مدينة أسوان.

ads
محمد رمضان يشعل حفل قرعة كأس أمم أفريقيا ساحل العاج قرعة كأس أمم افريقيا كرة القدم حفل غنائي حماس الجمهور عام 2024
ads