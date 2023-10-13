تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح اللاعبين تعليمات مستمرة خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وأدى لاعبو الزمالك تقسيمة بين ثلاث فرق بواقع 7 لاعبين في كل فريق، وشهدت التقسيمة التركيز على تواجد اللاعبين في مراكز معينة داخل الملعب دون الخروج منها، على أن يتم تمرير الكرة بشكل سريع وبالدقة المطلوبة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.