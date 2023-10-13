نائب مدير الأكاديمية البحرية: النظام الرقمي أصبح أساس التعليم في الكلية

هنأ اللواء بحري أشرف المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، الطلاب وأسرهم الكريمة، قائلا "لقد نلتم شرف الانضمام للقوات المسلحة فكونوا أهلًا لهذا الشرف حافظوا على سلاحكم ومعداتكم وتقربوا من جنودكم وعلموهم فهم خير جنود الأرض ولا تنسوا القسم الذي قسمتوه، وليكن شعاركم الدائم هو الشرف والعلم والفداء".



وأضاف “المشرفي” خلال حواره عبر فضائية “الأولى المصرية”، على هامش احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، أن الدراسة في الكلية البحرية تتم في البداية عن طريق المواد النظرية والعملية، حيث تم تطوير كافة مناهج الكلية البحرية لتواكب التطور في منظومات التسليح الحديثة، لافتا إلى أنه تم تحويل نظام التعليم داخل الكلية إلى التعليم الرقمي.

وتابع نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية أن نظام التعليم الرقمي يسهل على الطالب الحصول على المعلومة، بجانب الأفلام التعليمية التي تساعد الطلبة على التعلم، لافتًا إلى أن الامتحانات أصبحت جميعها إلكترونية.