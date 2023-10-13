في الليلة الخامسة.. "توتة توتة" يرفع لافتة كامل العدد بالمسرح العائم

يواصل العرض المسرحي "توتة توتة" ليالي عرضه على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، حيث شهدت الليلة الخامسة من العمل حضور جماهيري كبير على رأسهم: الدكتور حمدي الجابري، والناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، والكاتب المسرحي السيد محمد علي، والفنان محمد شافعي، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

"توتة توتة" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وهو يلقي الضوء على مجموعة من التنويرين الذين أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر من محافظات الدلتا، والذين أسهموا بدورهم في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع.

يشارك في بطولة العمل كل من: وائل مصطفى، ويحيى شعبان، ومصطفى عماد، وساندرا ملقي، وجورج شحاتة، ومحمود فتحي، وماريان سامي، وإياد عيد، وأحمد عتمان، وكريم عبدالعليم، ونورهان أحمد، وأحمد رسمي، وحسام سيد، وإسراء سمير، وأمنية طارق، وأحمد مصطفى، وجاسر أبو الخير، وندى عادل، ويوسف شعبان، غناء محمد حمدي رؤوف، وشيماء يسري، وعلي الباهي، وأحمد حمدي رؤوف، ديكور أحمد جمال، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء مها عبدالرحمن، استعراضات محمد ميزو، إشراف على المكياج إسلام عباس، مكياج سارة طارق، مادة فيلمية محمد البدرى، مساعدا الإخرج نور إسماعيل، ورحمة محمد، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، مخرج منفذ أحمد ماهر، من تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج السعيد منسي.

"توتة توتة" هى أولى عروض مبادرة "ولد هنا" ضمن مشروعات فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، التى تهدف إلى المساهمة فى تعريف الأجيال الجديدة فى جميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية فى مختلف المجالات، وإظهار قدوة ومثل عليا لهم.