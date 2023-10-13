توافد العشرات من أطباء الشرقية على انتخابات التجديد النصفي

بدأ منذ قليل توافد العشرات من أطباء الشرقية على مقر نقابتهم بمدينة الزقازيق للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي والذي سيستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم ويتسلم الناخب 6 بطاقات للتصويت فيها والإختيار من بين المرشحين حسب الفئة.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات قد قامت بتقسيم صناديق الاقتراع الي لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة للتسهيل علي الناخبين حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة تحت السن و مثلها لاختيار فوق السن بالنسبة للنقابة الفرعية اما النقابة العامة فيتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب اطباء مصر وبطاقة لاختيار ثلاثة اعضاء فوق السن و بطاقة أخري لثلاثة اعضاء تحت السن وبطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

وأكد الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية أن من يحق لهم التصويت 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد كما يحق لأي طبيب مسجل بأي نقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط وتجري الانتخابات تحت اشرف قضائي كامل.

ولفت إلى أنه يشرف علي الانتخابات الدكتور عاطف جودة وكيل نقابة اطباء الشرقية رئيسا وعضوية كلا من الدكتورة وسام عبد المنعم والدكتور عمر خشبة وإبراهيم سمير مدير النقابة.

الجدير بالذكر أن مقعد نقيب أطباء الشرقية كان قد فاز بالتزكية الدكتور خالد صفوت بينما يتنافس علي العضوية فوق السن" نهلة الجمال ومحمود محجوب وأشرف سليمان وسارة إبراهيم"

اما العضوية تحت السن فيتنافس عليها" غادة شويخ ومحمد عبد العزيز ووليد الشاذلي ومريم عاطف.