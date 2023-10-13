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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون 100 مرة

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /الجمعة/، مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 100 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة العسكرية للمنطقة في بيان، إن روسيا قصفت خيرسون بـ553 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة وقاذفات القنابل.

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون، ومنشآت تعليمية وطبية ومصنع وشركة.

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الجيش الروسي خيرسون
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