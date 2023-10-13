استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر 13 أكتوبر 2023

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:06 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم ابجمعة، بعد تذبذبها أمس حيث ارتفع سهر الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة 80 جنيهًا ثم عاود التراجع.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2315 جنيه للبيع و2325 جنيه للبيع وعيار 24 حوالي 2617 شراء 2651 جنيه للشراء.



ووصل سعر عيار 18 حوالي 2007 جنيه للبيع و2024 جنيه للشراء وعيار 14 حوالي 1577 جنيه للبيع و1590 جنيه للشراء

بينما سجل سعر أوقية الذهب 82.1 ألف جنيه للبيع 82,459 ألف جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 18.92 ألف جنيه للبيع و19.08 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.702 مليون جنيه للبيع و2.725 مليون.