انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أعلى عقار ببولاق الدكرور

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق نشب أعلى عقار بمنطقة مدينة عامر ببولاق الدكرور، بعد فحص آثار الحروق؛ لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.



حريق فوق السطوح

وتبين من خلال الفحص، أن الحريق نشب أعلى عقار مكون من ٦ طوابق، وقد التهمت النيران محتويات خشبية، وكادت أن تمتد العقارات المجاورة لولا محاصرة رجال الحماية المدنية للحريق ومنع امتداده.



وأفادت التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة مدينة عامر، ببولاق الدكرور.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وذلك بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وتبين من الفحص نشوب الحريق أعلى عقار مكون من ٦ طوابق، وتمت السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.