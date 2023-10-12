ماكرون يحذر من انتقال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى فرنسا

بعد أن التقى قادة الأحزاب السياسية الفرنسية، ظهر اليوم الخميس بقصر الإليزيه، للتباحث في تطورات الوضع حول الشرق الأوسط والحرب بين حماس وإسرائيل، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا متلفزا إلى الأمة الفرنسية حث فيه على الحفاظ على "الوحدة الوطنية" في مواجهة الانقسامات السياسية القائمة وحذر من مغبة انتقال النزاع إلى فرنسا.

وأكد ماكرون أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بالقضاء على الجماعات الإرهابية".. فيما حث الرئيس ماكرون إسرائيل، على رد "قوي" ولكن "عادل" بعد هجوم حماس على أراضيها يوم السبت الماضي، والذي خلف أكثر من 1200 قتيلا اسرائيليا.

وقال: "إن الرد الوحيد والممكن على الإرهاب، هو دائما الرد القوي والعادل". وشدد على أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من خلال القضاء على الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس، من خلال أعمال مستهدفة ولكن من خلال الحفاظ على السكان المدنيين، لأن هذا هو واجب الديمقراطيات".

كما أصر إيمانويل ماكرون على أنه في مواجهة الإرهاب، "لا يمكن أن يكون هناك "تردد"، وأدان "إطلاق العنان للقسوة المطلقة" من جانب حماس ضد إسرائيل. وشدد على أنه "لا يوجد شيء يمكن أن يبرر الإرهاب".

وقال رئيس فرنسا شهدت إسرائيل الهجوم الإرهابي الأكثر مأساوية في تاريخها يوم السبت. تفاجأت دولة بأكملها عند الفجر بإطلاق نار وغزو مفاجئ بقدر ما كان دمويًا.

مئات من الرضع والأطفال والنساء والرجال تمت مطاردتهم واختطافهم وقتلهم واحتجازهم كرهائن. كمجازر الكيبوتس. لقد دمرت قرى بأكملها. انها الكراهية القاتلة العمياء". وقال بأن الساعة خطيرة.

كان المقصود من الخطاب أن يكون موقف فرنسا الرسمي. وكان هذا أول خطاب رئيسي لرئيس الجمهورية حول هذا الموضوع. الخطاب، من الإليزيه، والذي تم بثه على القنوات التلفزيونية والإخبارية الرئيسية، على غرار خطاب شهر مارس خيث خاطب الفرنسيين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية..كان الخطاب ضمن جدول أعماله ليتطرق حول الوضع "بعد ماقامت به حماس في إسرائيل"، مع الرغبة في الإصرار على "وحدة الأمة".

بالإضافة إلى المشاعر الحزينة التي أثارتها الأحداث، سيما بعد قتل اثني عشر فرنسيًا في هذه الهجمات، وهناك سبعة عشر فرنسيا مخطوفا، تم احتجازهم كرهائن.

هذا وعلمت "البوابة نيوز" من مصادرها بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد أعلن بداية المباحثات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى حركة حماس بقطاع غزة، وقال المصدر ذاته لمراسل البوابة نيوز في باريس أن ماكرون أخبر رؤساء الاحزاب السياسية الفرنسية بنية باريس ايجاد قنوات من اجل مناقشة مسالة الرهائن الفرنسيين داخل قطاع غزة بعد تنفيذ حركة حماس لعملية "طوفان الاقصى" التي أسفرت عن أسر عدد من الرهائن الاسرائليين بينهم فرنسيين بحسب الخارجية الفرنسية.