فيتوريا: مباراة زامبيا جاءت صعبة كما توقعنا

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري آلأول لكرة القدم، أن مباراة زامبيا جائت صعبة كما توقع.

واضاف البرتغالي خلال تصريحاته الصحفية عقب المباراة قائلا: الفوز بهد نتيجة طبيعية موكدا انه كان يطمع في احراز المزيد.

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز بهدف دون رد في شباك نظيره منتخب زامبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس وديا ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم ونهائيات أمم افريقيا.

جاء الهدف عن طريق اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع للمباراة.