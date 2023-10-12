قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، اليوم الخميس، بمعاقبة 3 أشخاص بينهم طفل بالسجن لإدانتهم بالشروع في قتل شخص.

السجن لـ3 متهمين بينهم طفل شرعوا في قتل شخص ببورسعيد

وتعود أحداث القضية رقم 1925 لسنة 2023 جنايات الضواحي والمقيدة برقم 514 لسنة 2023 كلي بورسعيد، إلى يوم 30 مارس 2023 باتهام كل من: المدعو "م.م.ع" 27 عامًا، والطفل:"أ.م.ك" 17 عامًا، والمدعو "م.أ.ر" 25 عامًا، بالشروع في قتل المجني عليه: رضوان أحمد رضوان، اثر خلافات سابقة بينهم، فأعدوا لذلك سلاحين ناريين عبارة عن بندقية وفرد خرطوش، وسلاح أبيض "مطواه قرن غزال" وتوجهوا إلى مكان تواجده، وأطلق المتهم الأول صوبه عيارين ناريين، وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث للشد من أذره والحيلولة من ضبطهم، فأصيب المجني عليه إلا أنه لم يتوفى.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبة المتهمان الأول والثالث بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 5000 جنيه، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة، كما قضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط معه.