السيسي يشهد مناورات حربية عبر تشكيلات مختلفة من الطائرات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض فريق الألعاب الجوية، الذى نفذ عددا من المناورات الحربية، عبر التشكيلات المختلفة.

ونفذت تشكيلات الطيران بعض المناورات مثل لوك ويستن، فاست رول، نايف ايدج، انفردت رو، التى تتضمن الدوران الحاد والخروج للمواجهة ، وختمت التشكيلات مناوراتها بمناورة فلاور.



شهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).