محافظ شمال سيناء يستقبل "العضايلة" لإدخال 12 طن مساعدات أردنية طبية لغزة

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، أمجد العضايلة ، السفير الأردني بالقاهرة والوفد المرافق له ، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، واللواء مصطفى محمد مصطفى ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وأكد المحافظ على الجهود الرسمية التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية، لاحتواء الموقف في قطاع غزة وإيصال المساعدات.

وأشار المحافظ إلى استعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال للمصابين والجرحي الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال السفير الأردني بالقاهرة، إن الأردن يقود جهود سياسية ودبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضم الوفد المرافق للسفير الأردني كلا من خالد الخالدي الملحق العسكري ،علاء الزهيري المستشار الإعلامي .

من ناحية أخري تفقد المحافظ يرافقه خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء ،المساعدات الأردنية بعد وصولها إلي مدينة العريش ،تمهيدا لادخالها إلي قطاع غزة.

وقال المحافظ أن المساعدات عبارة عن 12 طن من الأدوية والمساعدات الطبية.