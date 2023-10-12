العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر يوسف بالفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مجهولة، تطفو أعلى سطح المياه ببحر يوسف بجوار قرية منشأة كمال، في دائرة مركز الفيوم، والتي عثر عليها الأهالي، صباح اليوم الخميس.

وأمرت نيابة الفيوم، بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتسجيل الجنائي لتصوير الجثة، لمعرفة وتحديد هويتها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهه جنائية في الواقعة من عدمه.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بعثور أهالي قرية منشأة كمال، اليوم الخميس، على جثة مجهولة طافية بمياه بحر يوسف.

وتكثف مباحث مركز الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن، وتشكل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، والتعرف علي هوية جثة المتوفي، وملابسات واقعة وصول الجثة إلى مكان العثور عليها.

وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وبسؤال شهود عيان، لم يتعرف أحد من الاهالي على صاحب الجثة المجهولة، أو ملابسات سقوطه في مياه الترعة، ورجح الشهود أن تكون الجثة لشخص غريب عن المنطقة، دون الوصول لملابسات الواقعة.

ودلت التحريات الأولية أن الجثة لا يوجد معها أي إثبات هوية، حيث يجري فحص بلاغات التغيب في نطاق منطقة الحادث والمناطق المحيطة مع التصوير الجنائي للجثة، وتعميم الصور لمعرفة وتحديد هوية وشخصية صاحب الجثة من خلال نشر أوصافه للوصول لأي معلومات تقود لكشف غموض الواقعة.