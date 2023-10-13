رحاب فاروق: للقصة الشاعرة حضور فعال في المشهد الأدبي والدراسة الأكاديمية

قالت الدكتورة رحاب فاروق على أن قسم اللغة الإنجليزية يؤدي دورا مهما في تعليم اللغة الإنجليزية ومع هذا الدور يهتم بمجال الدراسات العليا وإعداد رسائل في مستوى الماجستير والدكتوراه، بما يعد باحثين واعدين في التخصص، ويقدم للمجتمع ودارسي الأدب بحوثا تتناول موضوعات حديثة في اللغة الإنجليزية وقواعدها وٱدابها، والقسم في أدائه لمهامه يعلن تقديم مناهج حديثة مع ربطها بالاتجاهات الحديثة في السموات المفتوحة والذكاء الاصطناعي والحوكمة بما يعود على الدارس والمتخصص بالخير والنفع، ويتم عرض الريادة الأدبية والدراسات اللغوية، ومن الاتجاهات الحديثة، القصة الشاعرة، ولفت القصة الشاعرة محددات مفاهمية واصطلاحية منحته التميز والمفارقة، وتعريف القصة الشاعرة يحررها ويمنحها شخصية مستقلة، وصفات خاصة ومستويات دلالية.



وأضافت، وللقصة الشاعرة حضور فعال في المشهد الأدبي والدراسة الأكاديمية، وللقصة الشاعرة حضورها المتميز ضمن حركة الرقمنة والنشر الإليكتروني، وإذا كانت اللغة تجعل الإبداع السردي عابرا للحدود وإذا كانت الأجناس الجديدة تعمل على اتساع نظرية الأدب عموما، ونظرية الأجناس خصوصا، فليس شرطا أن تكون النثرية وحدها أساس بنية السرد، بل أن التفعيلة ضرورة سردية في القصة الشاعرة، حيث تتعدد الأنسجة والتدويرات عروضيا وقصصيا وبصريا، وكذلك التعبير الرمزية والتطبيقي والاقتصاد وغيرها من العناصر، هذه العناصر تتداخل مع التقنيات، كنا تتعانق الفنون، ولا يمكن فصلها بعضها عن بعض لأن الجمع في القصة جمع تقني وليس شكليا كما في المسرح الشعري، وتابعت، فإن جنس القصة الشاعرة هو الجنس الجامع بين السردي والشعر تقنيا، لا شكليا، ونص القصة الشاعرة نص تشعبي جامع، ولها رؤيتها ومشاركتها الحضارية الخاصة في التشكيل العالمي الجديد.

وقد خاض فن القصة الشاعرة معارك كثيرة، لم تلتفت فيها إلى محاولات الاستهداف، ولكن تجاوزت نصوص هذا الفن العابر المناهج النقدية. فالقصة الشاعرة مفتوحة على كافة الأشكال، وما تم ذكره ما هو إلا لفت الانتباه إلى أهمية القصة الشاعرة وعلاقتها بمضامين الأدب الرقمي والذكاء الاصطناعي".

يأتي ذلك في ضوء تكريم كلية الٱداب جامعة المنصورة وهيئة قصور الثقافة للأديب: محمد الشحات محمد مؤسس فن القصة الشاعرة، وقد تم انعقاد مؤتمر هذا الجنس الأدبي الجديد برعاية الأستاذ الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والمحاسب عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم تسجيل المشاركين في نموذج، بغرض حصولها على شهادات مشاركة رسمية.

يذكر أن فن القصة الشاعرة ابتكار أدبي مصري النشأة، فيه انتصار للأدب العربي، ويتسع لكل إنساني