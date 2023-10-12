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الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة .. ضبط
خلال 24 ساعة .. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط (3) قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1935) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (51) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (263) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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الداخلية بوزارة الداخلية المنافذ جرائم الهجرة غير الشرعية
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