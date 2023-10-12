ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ قنا يتفقد مشروع وحدة طب الأسرة بنجع رفاعة

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بنجع رفاعة التابعة لقرية حجازة بحري بمركز قوص، والتي جري تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة وتشغيلها تجريبيا مطلع شهر نوفمبر المقبل.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، العميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة مقامة علي مساحة ٨٠٠ متر، وتتكون من ٣ طوابق بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪؜، مشيرا إلي أنه جاري تجهيز الوحدة بالمعدات الطبية اللازمة وفرشها بالآثاث اللازم، ومن ثم دخولها الخدمة مطلع الشهر المقبل.

ولفت إلي أن الوحدة تضم “عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحى وأسري، وحدة تنظيم أسرة ومشورة، مكتب التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، وحدة تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن اطباء، سكن ممرضات”.

وأضاف الداودي، أن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة استهدفت تنفيذ ٧٧ مشروع في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، سوف تسهم في دعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.