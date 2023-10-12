الوطنية للتدريب تطلق مبادرة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 لكافة العاملين بالأكاديمية وخريجيها..

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقت اليوم مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفي السياق ذاته، دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدًا على مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

