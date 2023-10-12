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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تستهدف مستوطنة سديروت بـ50 صاروخا

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية
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استهدفت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم 12 أكتوبر 2023، مستوطنة سديروت الإسرائيلية برشقة صاروخية ضمت أكثر من 50 صاروخ، ردًا على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي تبنتها كتائب المقاومة الفلسطينية في غزة.

كما نجحت المقاومة في استهداف مستوطنة بيت شيمش غرب القدس بضربات صاروخية أسفرت عن خسائر، ما جعل قوات الاحتلال الإسرائيلي تقرر حشد عدد كبير من الدبابات والجنود من جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة، تمهيدًا لاحتمالية تنفيذ تدخل بري في القطاع.

كما شنت المقاومة هجومًا سيبرانيًا أسفر عن اختراق لشاشات الإعلانات في شوارع مستوطنة حولون، في الوقت الذي يتصاعد فيه قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بقطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الاحتلال رفضها وقف أي غارات على قطاع غزة قبل إطلاق سراح الأسرى الذين أسرتهم حماس خلال عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

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