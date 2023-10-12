محافظ كفر الشيخ: نقدر دور الأئمة في التنوير

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف كفر الشيخ بالتعاون مع المحافظة لاستعراض مجهودات المديرية في كافة المجالات والقطاعات الهندسية والدعوية للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير، وذلك بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بالمديرية.



بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد طلال، وعرض فيلم عن انجازات الدولة، وفيلم عن انجازات محافظة كفر الشيخ، وقراءة جماعية لسورة الواقعة.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مُشيدًا بدور مديرية أوقاف كفر الشيخ في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية، وتنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية و فقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.



وقال محافظ كفر الشيخ، دائما الأئمة على مدار التاريخ في مصر، هم من يقودون التنوير والتعليم والنهج السليم، وآن الأوان استعادة هذا الدور بقوة أقوى، فلابد من إعادة العادات القويمة، وتوعية الشباب بالابتعاد عن العادات السيئة ،والتعامل عن وسائل التواصل والسوشل ميديا بطريقة صحيحة، ومحاربة تعاطي المخدرات والعادات السيئة، وبث الروح الوطنية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الشباب لم يرى ما تم من انجازات وانتصارات أكتوبر، فالاسرة تقوم بدورها والمدرسة تقوم بدورها، ولكن الأئمة لهم دور تنوري، إضافة لبيان ما تقوم به الدولة من انجازات،في كافة القطاعات وخاصة التعليم والصحة والمرافق، ومبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس، غيرت الحياة به، فقد كان طاردا للشباب من خلال الهجرة الغير شرعية، أصبح جاذباً، فهناك مجمعات حكومية والعديد من الخدمات، فكان المواطن يتجه للمحافظة أو للقاهرة، لتلقي الخدمات التي يرغبوها، ولكن الآن أصبح من قريته ومن خلال المجمعات الحكومية يتلقى كافة الخدمات التي يرغبها، ورأينا إنجازات الدولة في كل المحافظات المصرية، وإنجازات الدولة بكفر الشيخ.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المنشآت الكبرى، وتطوير الدولة ونقل الحياة لاعماق الريف، لابد من شرحها للشباب، لأنهم كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشباب هو من نسلمهم الراية، فالأوقاف والأزهر هم منارة التغيير.



وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، إن الإنجازات التي شيدتها الدولة تحدث عن نفسها وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادات حكيمة ترعى هذا الوطن، وتقديم مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكة الطرق، فلابد من أن يتحدث الائمة عن تلك الانجازات، وهم يملكون الحكمة وفصل الخطاب.

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