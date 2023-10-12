خلال 24 ساعة.. ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19533 طن تشمل: 9133 طن يوريا و 2200 طن علف و 4500 طن اسمنت معبأ و 3700 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55913 طن تشمل: 10214 طن حديد و 16818 طن خردة و 4010 طن ابلاكاش و 9600 طن ذرة و 4761 طن سكر و 1010 طن خشب زان و 9500 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 483 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 211 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5112 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16392 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404988 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5305 شاحنة .

وشن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة للازالة الفورية لوصلات المياه الغير قانونية بمدينة دمياط الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحفاظ على المرافق بالمدن الجديدة وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة باستمرار أعمال الرصد والمتابعة واسترداد حق الدولة والحفاظ على المرافق العامة بالمدينة والتصدي بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتعدى على مرفق مياه الشرب بالمدينة .

وقامت اللجنة بشن حملة مكبرة بالحى الثانى والسادس بمعاونة إدارتى الأمن والتنمية والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وأسفرت تلك الحملة عن فصل عدد (٣٦) وصلة خلسة في مدينة دمياط.