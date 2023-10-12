البحرية الإسرائيلية تقصف مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة

قصفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على ربوع القطاع، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من جنود جيش الاحتلال وأسر العشرات منهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مستمر في هجماته على مناطق واسعة من قطاع غزة، وتصفية عدد كبير من قادة حركة حماس، الذين كان على رأسهم محمد أبو شمالة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عبر "تليجرام" أن قواته تمكنت من مهاجمة وحدة النخبة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وكذا مراكز القيادة التابعة للحركة، فيما ردت حماس بإطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب، ردًا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردًا على ذلك أكد بيان صادر عن كتائب عز الدين القسام، إنها قصفت عدد من المستوطنات الإسرائيلية برشقات صاروخية ردًا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.