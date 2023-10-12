لنقص التأمين.. الخطوط الجوية النرويجية تلغي رحلة لإجلاء رعايا من إسرائيل

قالت الخطوط الجوية النرويجية، إنها ألغت رحلة كانت مخططة لإجلاء رعايا من تل أبيب إلى أوسلو، اليوم الخميس، بسبب نقص الغطاء التأميني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان من المقرر أن تجلي شركة الطيران نرويجيين ورعايا من دول أخرى في شمال أوروبا تقطعت بهم السبل في إسرائيل مساء يوم الخميس، وتم تأجيل الرحلة بالفعل بعد أن كان موعدها يوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان: "السبب هو أن شركة التأمين التي تتعامل معها الخطوط النرويجية وعدد من شركات الطيران الأخرى لم تعد تغطي الرحلات الجوية إلى تل أبيب"، حسبما ذكرت "رويترز".

وواجه قطاع الطيران في الأيام الماضية تحذيرًا بشأن التغطية التأمينية في أعقاب شن المقاومة الفلسطينية هجومًا على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وقالت الخطوط النرويجية إنها تعمل مع وزارة الخارجية لإيجاد حلول أخرى، وألغت الشركة يوم الثلاثاء، الرحلات الجوية المنتظمة من العاصمتين السويدية والدنماركية إلى تل أبيب حتى 19 ديسمبر.