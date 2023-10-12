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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حل لغز العثور على جثة عامل بأحد شوارع مصر القديمة

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات العثور على جثة عامل بأحد شوارع مصر القديمة، وتبين أن سيارة صدمته ولاذت بالفرار وتم ضبط قائدها.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) به إصابات وكسور متفرقــة بالجســم، إثر إدعاء مصادمة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.
 بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة "لاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، وأمكــن تحديد السيارة وقائدها المُتسبب فى الحادث (مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أعلي الطريق الدائري الطريق الدائري العثور على جثة عامل قسم شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة مصر القديمة
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