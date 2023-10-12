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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إخلاء مستوطنات غلاف غزة يثير الغضب تجاه نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو
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أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، منذ قليل، بأن المستوطنيين الإسرائيليين يعيشون حالة من الذعر والرعب الشديد؛ مع إخلاء لجميع المستوطنات في غلاف غزة والحدود الشمالية.

وقالت دانا أبوشميسة، موفدة فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الشارع الإسرائيلي يعبر عن غضبه الشديد بإلقاء اللوم والعتاب على الحكومة الإسرائيلية برئاسة “بنيامين نتنياهو”، متابعة أن المستوطنين قاموا بتحميل “نتنياهو” المسؤولية كاملة عن اختطاف وقتل أبناءهم.

وتابعت موفدة فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن “نتنياهو” ينشغل بشكل كامل بالحفاظ على مكانته السياسية وعدم الإطاحة به بعد دخول المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس واستيلاءها على الكثير من المستوطنات وإلحاق الضرر من قتل واختطاف واستيلاء الكامل المستوطنات.

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