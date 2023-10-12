إصابة أربعة أشخاص في قصف روسي على منطقة خيرسون

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون، حيث أطلقت 500 قذيفة؛ مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وأوضح بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس- أن الجيش الروسي استخدم قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

وأضاف أن الهجمات الروسية استهدفت المناطق السكنية في جميع أنحاء منطقة خيرسون، وتضررت مؤسسة تعليمية في منطقة بيريسلاف، وعقب القصف الروسي، أُبلغ عن إصابة أربعة أشخاص.