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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة أربعة أشخاص في قصف روسي على منطقة خيرسون

خيرسون
خيرسون
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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون، حيث أطلقت 500 قذيفة؛ مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.
وأوضح بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس- أن الجيش الروسي استخدم قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.
وأضاف أن الهجمات الروسية استهدفت المناطق السكنية في جميع أنحاء منطقة خيرسون، وتضررت مؤسسة تعليمية في منطقة بيريسلاف، وعقب القصف الروسي، أُبلغ عن إصابة أربعة أشخاص.

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خيرسون أوكرانيا روسيا
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