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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدفاعات الجوية دمرت 28 "طائرة بدون طيار" روسية الليلة الماضية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أكدت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية دمرت 28 من أصل 33 "طائرة بدون طيار" روسية من طراز شاهد 136/131، الليلة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن القوات الجوية الأوكرانية قولها "في ليلة 12 أكتوبر، هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من الاتجاهات الشمالية والجنوبية".
وأوضحت أن وحدات الدفاع الجوي في 6 مناطق على الأقل، بالإضافة إلى قوات الصواريخ المضادة للطائرات ومقاتلة ووحدات الحرب الإلكترونية، شاركت في إسقاط المسيرات الروسية.

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أوكرانيا طائرة بدون طيار
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