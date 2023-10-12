ترامب: نتنياهو لم يكن مستعدًا لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية، وأسفر عن مقتل 1200 شخص على الأقل في إسرائيل، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال "ترامب"، إن نتنياهو "تضرر بشدة" من الهجوم، ولم يكن مستعدًا، مضيفًا، "عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران"، بحسب وكالة "رويترز".

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.