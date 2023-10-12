بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.44 %، عند 12.278،56 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.55 %، ليستقر عند 997،51 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.42 % بمجموع 912،01 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.27 % بمجموع 11.318،03 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 112 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 631 مليار درهم مغربي.