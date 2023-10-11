الاحتلال الإسرائيلي يفتح الملاجئ خوفا من انفجار الأوضاع في جنوب لبنان

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، أن استمرار القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي جعل من غزة بأكملها مكانا غير آمن، بينما مازالت المقاومة الفلسطينية ترد على القصف برشقات صاروخية طالت صباح اليوم تل أبيب نفسها.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن قوات الاحتلال فتحت الملاجئ في إسرائيل خوفا من انفجار الأوضاع في جنوب لبنان، وطالبت من السكان التوجه إلى الملاجئ، وأعلنت الحكومة أن التعليم سيكون عن بعد بدءا من الاحد المقبل، ما ينذر بطول أيام الحرب.

وذكرت أن حكومة الطوارئ الإسرائيلية لن تتدخل في سياسة الدولة ويقتصر دورها على إدارة الحرب على غزة فقط، في الوقت نفسه بدأت اسرائيل تستقبل المساعدات الأمريكية، بل ومن المنتظر وصول توني بلينكن وزير الخارجية الامريكية غدا لإسرائيل لتأكيد دعم بلاده لإسرائيل.