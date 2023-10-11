باحث لـ"كلام في السياسة": الأمور ستتدهور في فلسطين بسبب محاولات "كسر الإرادة"

قال شادي محسن باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن نزع فتيل الأزمة الراهنة في فلسطين أمر صعب، معربا عن تمنيه بأن تنتهي الأزمة، إذ لا تريد إسرائيل تصفية بنية حماس وصواريخها فقط، ولكن إرادتها أيضا.

وأضاف محسن خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك 13 نقطة اشتباك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية أبرزها في النقاط الشمالية مثل بيت حانون وعسقلان وأسدود، ويشعر الإسرائيليون بكسر الصلف الإسرائيلي لأن المقاومة نفذ عملياتها".

وتابع باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: " تريد المقاومة كسر إرادة إسرائيل أيضا، ما يعني أن الطرفين يريدان كسر شيء غير ملموس وهو الإرادة والكبرياء، وتلك أشياء غير قابلة للقياس، وأتمنى أن أكون مخطئا ولكن الأمور ستتدهور".