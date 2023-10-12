الأهلى يمنح «موديست» الفرصة الأخيرة.. ويسعى لتمديد عقد «عبد المنعم»

فتح مسئولو نادي الأهلي، باب التفاوض مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتمديد تعاقده مع أصحاب الرداء الأحمر خلال الفترة المقبلة، وفى أسرع وقت ممكن؛ خوفًا من تلقي اللاعب عرضًا بعد مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى جدة.

ويخشى الأهلي من تلقي اللاعب عرضًا خارجيًا بأموال طائلة، لا سيما أن عقده ينتهي فى موسم 2025 أي أنه فى العام المقبل سوف يدخل مرحلة الخطورة، ويقاتل مسئولو المارد الأحمر لتمديد العقد أربع سنوات لينتهي في 2027.

وقال مصدر داخل النادي، إن لجنة التخطيط قررت رفع العرض المالي من 13 إلى 15 مليونا لتمديد عقد اللاعب مع وضع عقد إعلانات يتخطى 4 ملايين جنيه.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى تمديد عقد اللاعب لتأمينه من عروض الاحتراف، وترضيته ماليا حتى لا يشغل باله بالاحتراف فى تلك الفترة، لا سيما أنه أهم العناصر الأساسية فى صفوف الفريق ويعتمد عليه المدير الفنى بشكل كبير فى كافة المباريات والبطولات.

وفى سياق منفصل، اتفق الجهاز الفنى على منح الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق فرصة جديدة فى المباريات قبل التفكير فى اتخاذ قرار تجميده وإعادته إلى الدكة بسبب ظهوره بمستوى سيئ للغاية فى المواجهات الثلاث التى شارك فيها سواء مباراتى المصرى البورسعيدى والإسماعيلى فى الدورى وإنبى بكأس مصر بعيدا عن تسجيله هدفا فى شباك الأخير.

وقالت مصادر، إن كولر ألزم موديست بالاستمرار فى أداء وتنفيذ برنامج بدنى قاس فى الوقت الحالى ورفض فكرة منحه راحة سلبية كبقية اللاعبين بعد توقف مسابقة الدورى بسبب الأجندة الدولية، وطلب منه أن يستعيد "فورمته" التى كان عليها فى وقت سابق بأوروبا حتى يكون قادرا على الظهور بشكل جيد بداية من مباراة سيمبا التنزاني التى تقام يوم 20 أكتوبر الجارى فى دورى السوبر الأفريقى.

وأوضحت المصادر، أن مارسيل كولر أيضا يجد نفسه فى موقف حرج أمام جماهير الأهلى ومجلس الإدارة بسبب إصراره على التعاقد مع أنتوني موديست قبل انطلاق الموسم الحالى بعدها ظهر اللاعب بشكل لا يبشر بنجاحه داخل القلعة الحمراء وأن المهاجم الفرنسى فى طريقه إلى تكرار الصفقات الفاشلة التى سبق أن تعاقد معها الفريق فى سنوات مضت واضطر النادي فى النهاية إلى التخلص منهم.

على جانب آخر، أجرى إمام عاشور لاعب وسط الأهلي أشعة جديدة للاطمئنان على الإصابة التى لحقت به فى مباراة الإسماعيلى يوم الأحد الماضي وكانت عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق وتسببت فى غيابه عن السفر مع منتخب مصر إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبى وخوض مباراتين وديتين ضد زامبيا والجزائر، وأكدت الأشعة الجديدة نفس ما أكدته القديمة أن اللاعب حالته جيدة ويحتاج إلى عشرة أيام قبل المشاركة بشكل طبيعي فى التدريبات الجماعية ليتم تجهيزه لمواجهة سيمبا التنزاني.