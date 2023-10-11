مصرع شخص واحتراق منزلين في مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بقرية كريم بساط الدين مركز شربين محافظة الدقهلية اثر مشاجرة بين طرفين واحتراق منزلين وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمنزلي الطرفين بعدما قام كل طرف باشعال النيران في منزل الاخر وجري نقل جثة المتوفي الي مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة والتحفظ علي طرفي المشاجرة بمركز شرطة شربين .

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا للعميد محمد منير العدل،مأمور مركز شرطة شربين بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بساط كريم الدين دائرة المركز ووجود متوفي بجانب اشتعال النيران بمنزلي طرفي المشاجرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وجري السيطرة على الحريق بمنزلي طرفي المشاجرة .

بالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلا من طرف أول "محمد يوسف فوده، وأحمد يوسف فوده، و مصباح عماشة"، وطرف ثاني "عبدالله السيد أحمد ونجله خالد".

أسفرت المشاجرة عن وفاة "محمد يوسف أحمد فوده"، 30 عاماً وشهرته "الدبشة"، وجري نقل جثته الي مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

وتبين اشتعال النيران بمنزلي الطرفين وجرى اخماد الحريق بمعرفة الحماية المدينة والتحفظ على أطراف المشاجرة بمركز شرطة شربين وتعيين حراسة لمتابعة الحالة الامنية بالقرية

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.