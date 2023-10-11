استمرار الحملة الإعلامية "صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك" بالشرقية

يواصل فريق العمل الإعلامي بمجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تنفيذ فعاليات الحملة الإعلامية.." صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".

وأكد الاعلامى دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى مستمر في تنفيذ فعاليات الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية فى محافظات شرق الدلتا والتى تشمل الشرقية والدقهلية ودمياط وباقى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن فريق العمل بإعلام الزقازيق نفذ لقاءا إعلاميا متفردا من داخل جامعة الزقازيق بكلية التربية وبحضور الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية جامعة الزقازيق ووكيل الكلية الدكتور احمد سالم.

وأكدت الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية جامعة الزقازيق على أهمية المشاركة السياسية في عملية الانتخابات باعتبارها رسالة قوية إلى جميع المتربصين بالأمن القومي المصري وأعداء الوطن في الداخل والخارج.

ودعت عميد تربية الزقازيق طلبة الجامعة إلى الوعى السياسى الكامل بكل ما يجري من حولنا والى التحلى بسلاح العلم والوعى فى مواجهة التحديات والا زمات المحدقة بالوطن حتى نعبر إلى بر النجاة، مؤكدة على أهمية المحافظة على الوطن وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التى تحاول النيل من الوطن المصرى.

ومن جانبه أوضح الدكتور احمد سالم وكيل كلية التربية جامعة الزقازيق أن المشاركه في الانتخابات بشكل عام هو تأكيد لمبدأ المواطنة والذى يعنى إقامة دولة ديمقراطية حديثة، ودعا الطلاب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل كبير مبينا أن التصويت في الصندوق الانتخابى يشعر المواطن أنه شريك في صناعة المستقبل.