أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب الأردني للمرة الثانية على التوالي

فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية والأخيرة للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال الانتخابات الداخلية التي جرت اليوم الأربعاء في أولى جلسات مجلس النواب في الدورة العادية والأخيرة.

وكان قد ترشح النائبان أحمد الصفدي ونصارالقيسي، حيث حصل الصفدي على ٨٢ صوتا مقابل حصول القيسي على ٣٥ صوتا، فيما كانت هناك ١١ صوتا باطلا.

وفي كلمة له، عقب فوزه، أكد الصفدي أن توجيهات الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش، ستكون الاستراتيجية الوطنية في المرحلة المقبلة، مشددا على العمل على تنفيذ هذه التوجيهات ومن خلال التشريعات لتأكيد تحديث الدولة والعبور إلى مرحلة جديدة من تاريخ الأردن.

وأعرب عن تطلعه للعمل خلال المرحلة المقبلة مع الجميع من أجل تمكين الشباب والمرأة وتنفيذ توجيهات الملك عبد الله الثاني، موجها الشكر والتقدير لجميع النواب الذين منحه ثقتهم للمرة الثانية على التوالي.

ولفت إلى أن خطاب العرش الذي ألقاه العاهل الأردني اليوم سيكون جسرا للتعاون والشراكة والتعامل مع كافة المؤسسات لتنفيذ خطة التحديث في كافة المجالات.

ونوه إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن، وسيواصل دوره بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن الأردن يعمل بالشراكة مع الجميع من أجل السلام.

وشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير والعنف الواقع حاليا في قطاع غزة، مؤكدا أن الأردن لن يتخلى عن دفاعه الدائم عن القضية الفلسطينية.