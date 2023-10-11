معرض للصور والكاريكاتير عن الشعب الفلسطيني المقاوم بالصحفيين

افتتحت نقابة الصحفيين بقيادة خالد البلشي نقيب الصحفيين منذ قليل معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين، ضمن برنامج اليوم التضامني مع فلسطين ارض وشعب.

كما عرضت فيلم قصير من إعداد التلفزيون الفلسطيني يلخص الأحداث الجارية.

ياتي ذلك تضامنًا مع شعبنا الفلسطيني المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان؛ فى هذا السياق اقامن نقابة الصحفيين اليوم (الأربعاء)، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني البطل، الذي يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين.

بدأ اليوم التضامني في الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:

- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

- افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.

- مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.

- عرض فيلم قصير من إعداد التلفزيون الفلسطيني يلخص الأحداث الجارية.

- فقرة شعرية للشاعر الفلسطيني فايق أبوعوكل، والشاعر المصري أحمد عبادى.

- فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطيني، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.