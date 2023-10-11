رئيس الوزراء العراقي يؤكد استعداد بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استعداد العراق للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال السوداني خلال لقائه مع ممثلي الجالية العراقية في روسيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن العراق على استعداد للانضمام إلى مجموعة (بريكس) إذا تلقى دعوة من الدول المؤسسة، مشيرا إلى أن العراق يتفهم الدور الذي تلعبه المجموعة ويدرك شروط ومواصفات الانضمام إليها.

وبشأن القضية الفلسطينية، عبر رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لموقف روسيا المبدئي من القضية، لافتا إلى أنه بحث هذا الملف مع الرئيس الروسي بوتين بعمق ومن منطلق الحرص على أرواح المدنيين.

وأكد السوداني مضي الحكومة العراقي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية يلمسها الشارع العراقي، معربا عن ترحيب الحكومة باحتضان جميع من يرغب بالإسهام في التنمية والإصلاح، مشيرا إلى تمسك الحكومة العراقية بدعم المواطنين العراقيين في كلّ مكان، والحرص على تسهيل شؤونهم وتقديم كلّ الخدمات الإدارية لهم.

واستمع السوداني إلى عرض شامل عن أحوال الجالية العراقية، وسير أمورهم ومتطلباتهم وأهم العقبات والصعوبات التي تواجههم في إقامتهم.