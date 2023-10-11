محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير مشروع اللسان في رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير التى تنفذها شركة المقاولون العرب بمدينتى دمياط ورأس البر، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع ممثلى الشركة وممثلى الوحدتين المحليتين بدمياط ورأس البر ومديرية الطرق.

واستهلت "عوض" الاجتماع بمتابعة آخر التطوير بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، والذى يتضمن انشاء ساحات للأنشطة المختلفة وتطوير الممشى وإنشاء حاجز للأمواج بما يتناسب مع طبيعة المنطقة لحماية الشاطئ، وأيضًا إنشاء مسرح ومنطقة للمطاعم.

وفى هذا السياق، بحثت محافظ دمياط خطة المراحل المقبلة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك لنهو الأعمال قبل بداية موسم صيف ٢٠٢٤، وأكدت على توزيع المنحدرات "الرامبات" لذوى الهمم لتسهيل الوصول الى جميع الساحات بالمنطقة.

كما تابعت المحافظ معدلات التنفيذ بمشروع إعادة تأهيل وتطوير كوبري دمياط التاريخي " جسر الحضارة " الذى تنفذه الشركة بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة، حيث اطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال وأيضًا الأعمال الجارية بالمشروع خلال الفترة الحالية، كما بحثت خطة تجهيز وفرش الكوبرى بالاحتياجات المطلوبة والانتهاء من كافة الأعمال بالساحة المقابلة للكوبرى، وفى هذا الصدد، أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الدفع بالعمل بجميع أجزاء المشروع بالتوازى وتنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة بما يتناسب مع مكانته كأثر ومنارة ثقافية.

أما بالنسبة لمشروع التطوير الذى يشهده مدخل المحافظة بمنطقة شطا، فقد تم استعراض نسب التنفيذ بمكونات المشروع بمرحلته الأولى، والتى تشمل توسعة الطريق بعدد ٣ حارات مرورية، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وتشجير الطريق وانارته،وإنشاء حديقة بمدخل الطريق، حيث وجهت الدكتورة منال عوض، بالدفع بعجلة العمل بالمشروع والالتزام بخطة المشروع لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة ورفع كفاءته، كما أكدت أنه سيتم عقد اجتماعات دورية وزيارات ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى لتلك المشروعات.