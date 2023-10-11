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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شرطة الاحتلال تقتحم
شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، لاقتحام مستوطنون متطرفون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، وسط بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح.

وأفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن الاحتلال يواصل إقامة الحواجز العسكرية بالضفة الغربية، بالتزامن مع انطلاق العديد من المسيرات الفلسطينية في شوارع الضفة الغربية تندد بالاحتلال.

فيما أصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بيان، أوضحت فيه أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين. 

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المسجد الأقصى إسرائيل شرطة الاحتلال الضفة الغربية القدس
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