التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح اليوم، التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر التهام ماكينة دراس لها أثناء عملية دراسة قش الأرز فى كفر أبو دقن بقرية السعديين .

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود بلاغ بمصرع ك ف 40 سنة ربة منزل مقيمة بكفر أبو دقن التابع لقرية السعديين بمركز منيا القمح، وذلك أثناء دراسة قش الأرز فى أرض زراعية بالقرية.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفية التى أودت بحياتها أثناء دراسة الأرز بالقرية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السعديين المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.