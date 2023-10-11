بايرن ميونيخ يكشف طبيعة تعافى دى ليخت

كشف نادى بايرن ميونيخ الألمانى، وضع دى ليخت الصحى خلال تعافيه من اصابته التى تعرض لها فى الفترة الأخيره.

ونشر نادى بايرن ميونخ الألمانى، بياناً حول طبيعة تقدم دى ليخت من تعافيه من الإصابة التى يعانى منها فى الفترة الحالية.

وأشار البيان إلى ان المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، إحرز تقدما في عملية تعافيه من الإصابة التي طالته في الركبة مؤخرا.

ونوها إلى بدء دي ليخت الركض فوق العشب، أمس الثلاثاء، مما يعجل بعودته للملاعب بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وفي غياب دايوت أوباميكانو ودي ليخت، يعتبر كيم مين جاي الوافد الجديد، هو المدافع الوحيد من أصحاب الخبرة، المتاح للمشاركة.